По словам адвоката актера, личная переписка его клиента не имеет отношения к Эмбер Херд.

Британский суд постановил, что Джонни Депп нарушил постановление суда. Дело в том, что актер отказался предоставить личную переписку, в которой якобы доказывается, что он пытался получить наркотические средства.

Решение судьи Эндрю Никола было вынесено в минувший понедельник, 29 июня, в рамках иска актера о клевете против газеты The Sun. Дело касается статьи, описывающей Деппа как «избивающего жену», ссылаясь на утверждения актрисы Эмбер Херд о том, что он применял насильственные действия по отношению к ней.

В четверг юридическая команда The Sun попросила судью прекратить дело. Их адвокат Адам Волански заявил, что Депп нарушил постановление суда. Артист не передал то, что Волански назвал «австралийскими текстами о наркотиках», отправленными Деппом его помощнику Натану Холмсу.

В личной переписке якобы говорится о том, как актер принимал экстази, и сильно пил, что может сильно пошатнуть позицию Деппа в деле против Херд. При этом актер отрицал, что принимал наркотики. Его адвокат Дэвид Шерборн заявил, что эта переписка не имеет отношения к утверждениям о насилии и поэтому не нужна суду, сообщает издание Variety.