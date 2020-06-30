«Точнейшая копия!»: Мария Горбань обнародовала фото с подросшей дочкой от первого мужа

Звезда сериала «отель Элеон» Мария Горбань опубликовала в личном блоге фотографию подросшей дочки Стефании.
Малышка появилась на свет в первом брачном союзе звезды с осветителем Олегом Филатовым в 2014 году. Сейчас актриса счастлива в отношениях с оператором Кириллом Зоткиным. Мужчина прекрасно поладил с малышкой, которая растет большой кокеткой и красавицей, как и ее мать.
Почитатели таланта актрисы были рады увидеть ее снимок с наследницей. Многие заметили, что девочка заметно подросла и стала больше напоминать свою родительницу.
«Прекрасные, доченька уже такая взрослая, очень похожа на вас, но черты папы все же просвечиваются, красавицы», «Точнейшая копия!», «Такие хорошули. Фаня – мама Маша, очень похожа», «Какие красавицы и всегда позитивные», «Ну какие же вы тут красавицы», «Дочка супер, и ты Маша тоже, спасибо за сериал «Я лечу»», «Глаза у дочи и носик мамин, обе невероятно хорошенькие», — отметились фолловеры в комментариях.