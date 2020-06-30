«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Точнейшая копия!»: Мария Горбань обнародовала фото с подросшей дочкой от первого мужа

Стефания растет милой кокеткой.

«Точнейшая копия!»: Мария Горбань обнародовала фото с подросшей дочкой от первого мужа
Мария Горбань. Фото Global look press.

Звезда сериала «отель Элеон» Мария Горбань опубликовала в личном блоге фотографию подросшей дочки Стефании.

Малышка появилась на свет в первом брачном союзе звезды с осветителем Олегом Филатовым в 2014 году. Сейчас актриса счастлива в отношениях с оператором Кириллом Зоткиным. Мужчина прекрасно поладил с малышкой, которая растет большой кокеткой и красавицей, как и ее мать.

Почитатели таланта актрисы были рады увидеть ее снимок с наследницей. Многие заметили, что девочка заметно подросла и стала больше напоминать свою родительницу.

«Прекрасныедоченька уже такая взрослаяочень похожа на васно черты папы все же просвечиваютсякрасавицы», «Точнейшая копия!», «Такие хорошулиФаня – мама Машаочень похожа», «Какие красавицы и всегда позитивные», «Ну какие же вы тут красавицы», «Дочка супер, и ты Маша тоже, спасибо за сериал «Я лечу»», «Глаза у дочи и носик мамин, обе невероятно хорошенькие», — отметились фолловеры в комментариях.

Тэги

Горбань новостидети звездМария Горбань
Loading...