«Точнейшая копия!»: Мария Горбань обнародовала фото с подросшей дочкой от первого мужа

Звезда сериала «отель Элеон» Мария Горбань опубликовала в личном блоге фотографию подросшей дочки Стефании.

Малышка появилась на свет в первом брачном союзе звезды с осветителем Олегом Филатовым в 2014 году. Сейчас актриса счастлива в отношениях с оператором Кириллом Зоткиным. Мужчина прекрасно поладил с малышкой, которая растет большой кокеткой и красавицей, как и ее мать.

Почитатели таланта актрисы были рады увидеть ее снимок с наследницей. Многие заметили, что девочка заметно подросла и стала больше напоминать свою родительницу.