Плоский живот на зависть: Юлия Ковальчук блеснула точеной фигурой в эффектном бикини

Юлия Ковальчук счастлива в браке с Алексеем Чумаковым почти семь лет. Влюбленные долго мечтали о ребенке. Вот уже третий год они растят дочку Амелию. Кроху пара скрывает от посторонних глаз. Часто они отдыхают на побережье в Италии, где у них есть вилла. Однако супруги несколько лет назад построили роскошный особняк в Подмосковье с бассейном и множеством комнат. Именно там в основном коротают время влюбленные.

Очередной выходной Ковальчук провела уединенно. Она решила позагорать, так как пока поездки в другие страны из-за коронавируса невозможны. 37-летняя певица запечатлела себя в бикини. Она показала точеную фигуру в эффектном купальнике-бюстье. За время карантина артистка не поправилась, поэтому похвасталась плоским животом и осиной талией. И это при том, что ее утро началось с ленивых вареников.

Поклонники восхитились фигурой девушки. Многие отметили, что она выглядит великолепно. Взглянув на нее сложно догадаться, что она мама. А вечером Ковальчук отправилась на кухню. Она решила побаловать Чумакова банановым пирогом. За пару часов она сделала восхитительный десерт.

«Чувствую, что с такой любовью к кулинарии скоро в свой райдер на концертах включу переносную плиту», — отметила звезда.

Поклонники одарили девушку комплиментами. Многие удивились, что Юлия умеет готовить сладости. Нашлись те, кто позавидовал артистке и ее мужу, который окружен вниманием и заботой.