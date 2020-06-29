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Звездный гость

«Саша словно брат Мартина»: дети Анастасии Стоцкой повеселились на вечеринке у сына Киркорова

Король отечественной эстрады закатил праздник в честь своего наследника.

«Саша словно брат Мартина»: дети Анастасии Стоцкой повеселились на вечеринке у сына Киркорова
Анастасия Стоцкая с сыном. фото: globallookpress.com/

Анастасия Стоцкая состоит в браке Cергеем Абгаряном. Влюбленные растят двоих детей — сына Александра и дочку Веру. Так как певица редко показывает своего супруга, стали появляться слухи, что отцом наследников на самом деле якобы является Филипп Киркоров. Некоторые стали замечать, что дети артистки похожи на короля российской эстрады. Однако Стоцкая не раз опровергала домыслы. А 29 июня артист закатил вечеринку возле своего дома. На праздник заглянула и Анастасия с наследниками.

Певец решил с размахом отметить 8-летие своего сына Мартина. Он организовал мероприятие в стиле «Звездных войн». Именинник предстал в костюме Дарта Вейдера, а его сестра Алла-Виктория в монохромном наряде с юбкой плиссе. Стоцкая предпочла черный наряд оверсайз. Она сделала фото с именинником. Вместе с ней в кадре позировали ее дети. Саша был в джинсах и голубой футболке, а малышка Вера в нежном платье.

Сначала они сели за стол, а потом малыши стали участвовать в конкурсах, кататься на яхте и соревноваться. Снимками с вечеринки вскоре заполнились соцсети. Многие поклонники вновь заметили, что сын Стоцкой очень похож с наследником Киркорова. «Саша словно брат Мартина», «Сначала не поняла, кто где», «Как же мальчики похожи», «Где Настин сын? Ну копия же Фила!» — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Анастасия Стоцкая с детьми на вечеринке сына Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/100tskaya/

Тем временем Стоцкая отдыхала в компании Ани Лорак, Сергея Лазарева и других звезд. Вечеринка получилась масштабной. Пришла на праздник даже Яна Рудковская. А вот самых необычный подарок сделал Тимати. Он подарил мальчику мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей.

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