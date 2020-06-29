«Вокруг этой истории столько возни»: Волочкова вышла на связь после скандальной поездки в Дивеево

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 44-летняя Анастасия Волочкова оказалась в центре малоприятной истории. Балерину раскритиковали за то, что она предприняла попытку проникнуть на территорию Свято-Троицкого монастыря.

Позже экс-возлюбленную бизнесмена Сулеймана Керимова ждало столкновение с представителями правоохранительных органов. По некоторым данным, на экс-солистку Большого театра был составлен протокол об административном правонарушении. Естественно, все произошедшее вызвало у Волочковой бурю негодования.

Анастасия вышла на связь с поклонниками после скандала с поездкой в Дивеево. Балерина призналась, что она действительно приехала туда с добрыми намерениями: помолиться и окунуться в святые источники. Говоря об этом, Волочкова уточнила, что на храме не было написано «Вход закрыт», поэтому ни о каком проникновении не может быть и речи. По словам артистки, на тот момент там как раз шла служба. И ничего не предвещало беды.

Знаменитость удивилась тому, что правоохранители среагировали уже после того, как она помолилась, побывала на источниках и отстояла молебен. Волочкова уверена: если бы не нее собственные фото и видеоотчеты в Instagram, об этом никто бы и не узнал. Анастасия недоумевает: почему ее не остановили в храме? И негодует по поводу выписанного штрафа. Балерина не стала скрывать: она не могла и предположить, что эта поездка в Дивеево вызовет такой переполох.