«Я была в шоке»: Алиа Шокат раскрыла правду о своих отношениях с Брэдом Питтом

Актриса Алиа Шокат впервые решила обсудить слухи о ее романе с Брэдом Питтом. Звезда пообщалась с журналистами издания Vulture и объяснила, как обстояли дела на самом деле.

Звезда проекта «Вероника Марс» объяснила, что у нее нет никакой любовной связи с Питтом. Да, они хорошие друзья, но не более того. Шокат была крайне удивлена тому, как много ненужного внимания со стороны журналистов обрушилось на нее после начала слухов о ее отношениях с Питтом. После появления их совместных фотографий даже близкие друзья начали приставать с нелепыми вопросами.

«Я была в шоке. Казалось, что я вернулась в школу и отвечаю у доски перед всем классом, при этом находясь абсолютно голой», — поделилась Шокат.

Изначально режиссер Спайк Джонс познакомил 31-летнюю Шокат с Питтом, после чего они стали теснее общаться.

Напомним, многие СМИ писали о том, что Анджелина Джоли против того, чтобы Брэд Питт знакомил их общих детей со своими подругами, а больше всего ее возмущало общение 13-летней дочки Шайло с Шокат.