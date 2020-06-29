«Поиск увенчался успехом»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони признался, что вновь влюблен

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони признался, что влюблен. Напомним, не так давно бронзовый призер «Битвы экстрасенсов» расстался с участницей телестройки из Москвы Ксенией Шаповал после нескольких месяцев встреч.

Что именно произошло между молодыми людьми, доподлинно не известно, поскольку ни Влад, ни Ксения о деталях не распространялись. Шаповал лишь однажды заявила: она считает себя виноватой в том, что пара распалась, но ничего исправить уже нельзя.

Позже Кадони приписывали новые отношения с участницей телепроекта Адель. Однако сейчас оказалось, что у Влада девушка действительно есть, но это не та кандидатура, которая упоминалась ранее. Отвечая на вопросы пользователей в Instagram, всегда скрытный Кадони заявил, что вторую половинку не ищет.

«Мой поиск уже увенчался успехом», — уверил он подписчиков, но имя пассии так и не назвал, лишь заявил, что к его работе отношения она не имеет.

Кадони также подметил, что далеко не вся его жизнь демонстрируется в социальных сетях, поэтому судить по верхам лично он бы не советовал. В свое время Владу также приписывали роман с Ольгой Орловой — уж больно тесно общались коллеги. Но позже ведущая и певица подметила: они с экстрасенсом просто очень хорошие друзья.