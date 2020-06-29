«Скоро разведенка, надо себя в форму привести»: Асмус в трендовых велосипедках вышла на пробежку

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» с иронией относится к повышенному вниманию поклонников ко всему, что касается ее развода.

32-летняя Кристина Асмус не скрывает: ее ничуть не удивили те слухи и кривотолки, которые возникли после ее сообщения о разводе. По словам актрисы, поклонники, как впрочем и журналисты, не перестают гадать, из-за чего они с Гариком Харламовым решили разошлись. В свое микроблоге знаменитость привела несколько, на ее взгляд, самых нелепых предположений на эту тему. Так, Кристина уточнила, что среди фанатов нашлись те, кто посчитал, что она жила с шоуменом только ради денег. А их брак дал трещину после ее съемок в фильме «Текст». Сама Асмус к таким доводам «диванных экспертов» относится с иронией и юмором.

В Instagram актриса поделилась свежим снимком, отправившись на пробежку по поселку. Около трех месяцев назад Кристина вместе с шестилетней дочкой Анастасией заселилась в отремонтированный особняк. А Гарик остался жить в городской квартире. По крайней мере, на этом настаивают близкие из окружения пары.

Перед объективом фотокамеры Асмус предстала в неоновой ветровке и трендовых велосипедках. Образ актрисы дополнили практичные кроссовки на шнуровке. В беседе с поклонниками Кристина уточнила, что пора привести себя в форму, напомнив, что в ближайшее время станет «разведенкой».