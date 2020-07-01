Ирина Цывина умерла, не оставив завещания: что стало с много миллионным наследством

1 июля свой день рождения отметила бы одна из самых ярких российских актрис Ирина Цывина. Она вошла в историю отечественного кинематографа не только как артистка, но и как жена и муза легендарного актера Евгения Евстигнеева.

Впоследствии, Ирина Цывина выходила замуж еще два раза: за американского продюсера русского происхождения Георгия Пусепа, в браке с которым на свет появились ее дети Евгений и Зиновия, и за соседа по даче Александра Благонравова.

К сожалению, актриса ушла из жизни в апреле прошлого года.

Известно, что Ирина Цывина оставила после себя три квартиры в Москве на улицах Фадеева, Садово-Самотечной и Отрадной. Общая стоимость — около 45 миллионов рублей, а также дом с участком в Подмосковье. Но не оставила завещания…

Прежде всего, на недвижимость претендовали дети певицы, которые, кстати, практически не общаются между собой.

Как в итоге решился вопрос с наследством актрисы? Кто сейчас проживает в трех квартирах? И связано ли недавнее нападение на сына Ирины Цывиной Евгения с вопросом о наследстве?

На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.