«Деревня и бабки на лавке»: Айза напомнила Ивлеевой, что дорогие «шмотки» не делают из быдла человека

Конфликт Айзы Анохиной и Насти Ивлеевой нашел свое отражение и в бульварной прессе. Журналисты не смогли остаться в стороне от происходящего в блогерском стане. Экс-возлюбленная рэпера Гуфа критически отозвалась о девушке Элджея. Если вдаваться в подробности этой истории, стоит уточнить, что все началось с близкой подругу Анастасии — Юлии Коваль. Девушка обратилась к своим поклонникам в Instagram с вопросом, хотели бы они увидеть их с Ивлеевой совместное шоу, противопоставив эту возможную передачу новому проекту с участием Айзы Анохиной.

Разумеется, экс-избранница Гуфа молчать не стала, выказав свое возмущение. Анохина в пух и прах разнесла Ивлееву, заявив, что можно кого угодно вывести из деревни, приодеть во всем модное, однако внутреннее состояние человека это вряд ли изменит. И для того, чтобы хоть как-то смягчить свои слова Айза подметила, что искренне надеется на то, что ошибается в отношении некоторых персон.

А уже в следующем своем посте в Stories бизнесвумен заявила, что знать не знает, кто такая Коваль, обрушившись с критикой в адрес Насти Ивлеевой. Айза посоветовала возлюбленной Элджея нащупать почву под ногами, уточнив, что дорогие люксовые вещи и наряды от известных брендов не помогут ей продвинуться.