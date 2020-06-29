«Мне даже так нравится»: Ольга Бузова начала делать ремонт в квартире своей мечты

Певица показала пока еще только стены своего жилья. Она окропила комнаты шампанским, утвердив дизайн-проект.

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым смогла проявить себя не только, как телеведущая, но и певица. Первое время девушку не хотели принимать в шоу-бизнесе, но она смогла добиться признания и теперь дружит с Филиппом Киркоровым. Также бывшая участница «Дома-2» стала выпускать одежду своего бренда, открыла ресторан. Вскоре в СМИ появилась информация, что заработанные деньги она вкладывает в недвижимость.

Но лишь в прошлом году Ольга купила квартиру для себя. Она долго не могла определиться с тем, какой ремонт сделать в своем гнездышке. Сначала она хотела сделать гардеробную в розовых тонах, но в ее жизни появился мужчина, поэтому и гардеробную пришлось поделить на двоих, изменив стиль. И вот 29 июня Бузова утвердила окончательный дизайн-проект. Она появилась в своей пока пустой квартире в белом кружевном платье. Вместе со своим директором и помощником девушка открыла шампанское, которым окропила стены комнат.

«Купила себе квартиру мечты. Ааааааааааа, я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Я ее купила еще прошлым летом, но часто отсутствовала и поэтому долго согласовывала дизайн-проект, и вот сейчас, наконец, основательно занялась ремонтом», — похвасталась звезда. «Мне даже так нравится. Можно просто матрас постелить и все», — с улыбкой сказала Ольга, едва не прыгая от счастья.

Поклонники поздравили артистку. Многие знают, что она вынуждена снимать жилье. Когда телеведущая стала жить с Давой, то блогер снял им просторную квартиру.

«Поздравляю! Это невероятное чувство», — отметила Виктория Боня. «Олечка! Какая ты молодец», — похвалила звезду Надежда Сысоева.

А модель Инесса Шевчук заявила, что является соседкой Бузовой. Напомним, что певица купила жилье в элитном комплексе за 120 миллионов рублей.