«Кто это к нам приехал?»: Разыграв присоединился к отдыхающей в Адлере Кудрявцевой

Виджей телеканала «Муз-ТВ» дал понять, что именно супруга хоккеиста Игоря Макарова вдохновила его на эту поездку.

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей проводит свои летние каникулы в Адлере. Знаменитость призналась, что, будучи еще ребенком, она не раз бывала на этом курорте. По словам телеведущей, за прошедшие годы, санаторий, в котором они останавливались с родителями, претерпел некоторые изменения.

Во-первых, появились люксовые номера, был сделан ремонт, а на территории возвели новые постройки. При этом светская львица все-таки погрузилась в ностальгические воспоминания. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что когда-то она отдыхала здесь с мамой и папой. А сейчас привезла в Адлер свою маленькую дочку Машу.

Примечательно, что навестить близкую подругу на море захотел и виджей телеканала «Муз-ТВ». Андрей Разыграев дал понять, что именно супруга Игоря Макарова вдохновила его на эту поездку. Шоумен отказался от всех важных встреч и запланированных мероприятий для того, чтобы насладиться долгожданным отпуском.

«Кто это к нам приехал?!» — обратилась к Разыграеву Лера Кудрявцева, встретив его с чемоданом. «Спасительница!» — отозвался Разыграев, отправившись заселяться в свой гостиничный номер.

Лера Кудрявцева на протяжении многих лет общается с Андреем Разыграевым. Супруг телеведущей не имеет ничего против того, что его избранница проводит время со своими друзьями. Так, к примеру, светская львица успела повидаться и с Анфисой Чеховой.