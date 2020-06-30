«Что, тебе жить расхотелось?»: Алене Кравец затравили угрозами

Светская львица подумывает о том, чтобы обратиться в полицию.

Известной светской львице Алене Кравец уже на протяжении недели продолжают поступать угрозы оскорбительного характера после ее неосторожного высказывания о смерти журналистки Юлии Норкиной.

Доходит до того, что Алене чуть ли не угрожают убийством.

Напомним, Алена Кравец поделилась соображением о том, что Юлия могла добровольно уйти из жизни.

По словам светской дивы, последнее время журналистку как будто что-то терзало. Возможно, семейные проблемы. Кравец утверждает, что такие слухи ходят на Рублевке. Но пока они, конечно, не подтвердились.

Алена Кравец уверена, что угрожающие сообщения стали приходить ей именно после слов о Юлии Норкиной.

«Да, мне приходят разные угрозы. У меня несколько телефонов, куда поступают эти сообщения. Угрозы появлялись и в Инстаграм-директ. Пишут: «Куда ты лезешь? Не стоит совать нос в это дело. Что, тебе жить расхотелось?» «Остерегайся», — рассказывает Teleprogramma.pro Алена.

— Как вы думаете, кто за всем этим стоит?

— Мне очень сложно об этом судить. Но если это будет продолжаться и дальше, то, конечно, я обращусь в соответствующие органы. Я думаю, с их помощью можно будет установить источник угроз. Сейчас я усилила охрану и повсюду хожу с ней.

— И дом, наверное, охраняется также?

— Разумеется. Но когда я выхожу на какие-либо мероприятия, то также беру охранника с собой. Я, конечно, не очень люблю такие вещи. И даже когда раньше супруг приставлял ко мне охрану, это меня очень напрягало.

— А может, это просто хейтеры?

— Я очень надеюсь, что это они. Хотя мои друзья советуют на всяких случай написать заявление в полицию. Но даже для хейтеров в этих сообщениях слишком много агрессии.

— А почему все-таки не обращаетесь к стражам порядка?

— К сожалению, мой опыт подсказывает, что полиция работает не всегда. Поэтому надо спасаться самой.