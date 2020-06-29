«Спелись»: Галкин в морковных брюках выступил с Басковым и Мазаевым

Максим Галкин и Алла Пугачева последние почти три месяца коротали дни в своем замке в деревне Грязь. Они соблюдали самоизоляцию, поэтому не появлялись на публике. Даже дни рождения и другие праздники супруги отмечали в узком семейном кругу. А так как у них есть свой сад, то с наступлением лета двойняшки Лиза и Гарри стали там играть. А когда карантин отменили, Примадонна стала видеться с друзьями и принимать гостей.

Похоже, что наступление тепла Галкин решил отметить, приняв участие в концерте. Он спел с Николаем Басковым и Сергеем Мазаевым хит «Я люблю тебя до слез». Сцена была установлена в лесу. Не исключено, что это была репетиция, так как все участники предстали в летних нарядах. Максим блистал в морковных брюках и лонгсливе. В таком стиле оделся и Басков, выбрав морковную рубашку и белоснежные брюки.

«Спелись», — отметил шоумен.

Поклонники были рады видеть артистов. наблюдала за происходящим и Алла Пугачева. Она чуть раньше поделилась селфи, которое сделала на природе. «У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок», — написала она. В ответ Галкин заявил, что мчится к ней.

Коллеги и поклонники отреагировали на пост юмориста. «Кайфовое трио…» — заявил Игорь Крутой. «Шикарно», — отметила Настасья Самбурская. «Отрываются мальчики. Класс! Отличное трио!», «Талантливый человек, талантлив во всем», «Классно вообще, но ваш голос, Николай — это что-то нереальное», «Так Баскову намного лучше, чем в сценических нарядах. Похож на Джейме Ланистера», «Даже оделись в одной цветовой гамме, к чему бы это», — прокомментировали пост подписчики.