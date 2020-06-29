«Было так больно и обидно»: Наргиз вспомнила, почему не любит школьные годы

Для популярной певицы Наргиз Закировой школа не является светлым периодом в жизни. Артистка признается, выпускной стал для нее синонимом освобождения от гнета и забвения. За партой будущей звезде было скучно, и учила она только то, чем сама интересовалась.

Певица рассказала сайту Teleprogramma.pro одну историю, которая ярко иллюстрирует ее отношение к школе.

«Готовился концерт, где каждый из учеников должен был выступить с каким-то развлекательным номером. Я же написала стихотворение. Придя на следующий день в школу, я зачитала его при всем классе. «Кто написал стихотворение?» — спросила меня преподаватель. Я смущенно ответила: «Я». На что учительница, весьма возмущенным тоном ответила: «А ну-ка перестань мне тут шутки шутить! Кто написал, я спрашиваю?!» Мне стало очень обидно и неловко, и я не стала больше переубеждать ее, ответив: «Александр Иванов».

Второй ответ удовлетворил преподавательницу, и стихотворение Наргиз было утверждено для выступления. В назначенный день девочка вышла на сцену актового зала и объявила, что сейчас прочтет стих Александра Иванова «Про двойку».

«И в этот момент мне было так больно и обидно, что хотелось плакать, — подытожила звезда. — Не складываются у меня со школой веселые воспоминания, а кривить душой я не умею».

Напомним, Наргиз Закирова родилась и училась в Ташкенте. Она начала выступала на сцене с 4 лет, а в 15 у девушки уже началась музыкальная карьера.