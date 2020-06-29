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«Все свежао»: Рудковская «шиканула» праздничным столом с крабами и устрицами в честь совершеннолетия сына

Продюсер решила оторваться по полной в этот день.

«Все свежао»: Рудковская «шиканула» праздничным столом с крабами и устрицами в честь совершеннолетия сына
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/CAcVVGuKwdI/

В свое время продюсер Яна Рудковская устроила в своем микроблоге традицию на регулярной основе делиться фото и видео своего завтрака. Так, в свое время она показывала «лавандовую» и «золотую» сервировку, восхищалась присутствием нежных оттенков розового, а также не стеснялась хвастаться и ценами на все это великолепие.

В понедельник, 29 июня, Рудковская превзошла все свои предыдущие попытки, продемонстрировав праздничный стол на день рождения среднего сына Николая. Юноше исполнилось 18, поэтому мелочиться Яна не стала.

Так, рацион преимущественно состоял из морских гадов: креветок, крабов, устриц. Около 10 видов роллов также были наполнены рыбой. Планируется, скорее всего, и алкогольное дополнение, поскольку рядом с каждой тарелкой, декорированной золотыми вензелями, предусмотрительно поставили по бокалу.

Богатый стол Яны Рудковской
Богатый стол Яны Рудковской. Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Все свежао! Сейчас как сядем, как наляжем на свежие креветки и устрицы!», — спровоцировала Рудковская слюноотделение у наблюдающих.

Тем временем, сам именинник, по предварительным данным, получил в качестве подарка черный автомобиль Porsche Panamera – стоимость такой «ласточки» варьируется от 6 до 7 миллионов рублей.

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