«Если не был артистом, выглядел, вероятно, так»: Прохор Шаляпин поделился своим «заводским» фото

Певец опубликовал снимок, отредактированный в специальной программе, на котором у него очень грустный вид.

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram с помощью специальной программы «изменил» свою внешность. На фотографии он предстал с достаточно грустной физиономией. Глядя на снимок можно сделать вывод, что исполнитель очень сильно устал от жизни и окружающей его действительности.

«Если бы я не был артистом, а работал на заводе, где работали мои отец и дед, то, вероятно, выглядел бы как-то так». Прохор Шаляпин

В комментариях пользователи отметили, что на российской эстраде некоторые артисты выглядят как раз таким образом. Им даже не надо идти работать на заводы. «Да, обычные работяги примерно так и выглядят», «В день получки можно и улыбнуться».

Напомним, что Прохор Шаляпин после расставания с пианисткой из Киева, бывшей супругой народного артиста Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской недолго был одинок. Несколько месяцев назад в его жизни появилась некая канадская миллионерша российского происхождения. По слухам, именно она содержит Прохора Шаляпина. Она, как писали СМИ, даже купила ему квартиру в столице.