«Посвежела, расцвела»: преобразившаяся Ирина Пегова раскрыла секрет превосходной формы

Преобразившаяся Ирина Пегова раскрыла секрет превосходной формы. Недавно 42-летняя актриса вернулась из очередного путешествия – обожающая колесить по городам знаменитость побывала в Волгограде. Отвечая на вопросы подписчиков, знаменитость лаконично подметила – город ее очень впечатлил. Любимым же местом для отдыха Пегова называет Выксу в Нижегородской области – именно туда она отправилась сразу после снятия режима самоизоляции. Тогда же поклонники впервые подметили, что Ирина стала стройнее.

На днях Пегова поделилась уютным селфи из машины, а заодно раскрыла карты, что именно помогло конкретно ей прийти в форму. В руках актриса держала пышный букет белых и лиловых пионов, который она купила по пути. Знаменитость предстала в цветастом, хлопковом сарафане – оптимальный вариант для лета.

«Питание», — написала всего одного слово Пегова, намекая, что именно этот пункт важно учитывать, чтобы привести себя в форму. Индивидуальные особенности Ирина, впрочем, раскрывать не стала.

«Как же сильно вы похудели», «Посвежела, расцвела», «Почти тростиночка! По отношению к остальным это несправедливо», «Ну красотка же!», «Куда делись ваши пышные щечки?», «Ну стройняшка!» — констатировали факт в комментариях.

Стоит отметить, что сказывается на фигуре и образ жизни Ирины. Пегова старается побольше активничать, а также занимается спортом.