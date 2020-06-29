Николай Фоменко напугал подписчиков снимком из палаты реанимации

Пользователи посчитали, что 58-летний актер и музыкант угодил в больницу.

Актер и музыкант Николай Фоменко не на шутку напугал своих подписчиков в Instagram. Он опубликовал снимок, на котором лежит в палате реанимации. Часть пользователей посчитали, что 58-летний актер плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу.

«Николай, что случилось?» «Почему вы оказались в больнице?». Между тем сам актер прояснил, что «снимается кино». Он участвует в съемках восьмисерийного комедийного сериала, в основу которого легли рассказы Александра Цыпкина, «Беспринципные».

«Желаем вам, Николай, болеть только в кино, но не в жизни», «Ну зачем такие фото выставлять. С ума сведете. Переживаем», — отметили пользователи.

Напомним, что Николай Фоменко был четырежды женат. Его первой супругой была Елена Лебедева, дочь народного артиста Рэма Лебедева. От нее у него дочь Екатерина. Второй супругой Фоменко была солистка ансамбля армейского танца Людмила Гончарук.

Кроме того, телеведущий был в браке с актрисой Марией Голубкиной, которая подарила ему дочь и сына. Наконец, четвертой супругой музыканта стала Наталия Кутобаева, руководитель пресс-службы Совета Федерации. В 2009 году на свет появился их общий сын Василий.