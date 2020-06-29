Детская мода: дочь Игоря Николаева прогулялась в топе с баской из органзы и белых лосинах

Многие представляют жизнь отечественных звезд, как вечную феерию с яхтами, дорогими машинами и прочими спутниками богатой жизни. Однако некоторые из них доказывают своим образом жизни обратное – любым, даже самым знаменитым людям хочется обычного семейного счастья, дом и детей. Глядя на закулисную жизнь композитора Игоря Николаева, складывается именно такое впечатление.

Уже 10 лет музыкант счастлив в браке с Юлией Проскуряковой и наглядеться не может на свою 4-летнюю наследницу Веронику. Семья живет в загородном доме с обширным цветущим садом. В личном блоге певец признался, что когда-то мог только мечтать о таком уютном семейном счастье.

«В юности мне нравилась изумительная по мелодии песня «Ветка жасмина» (музыка #сергейдьячков стихи #левошанин ), и я, живущий в московской музучилищной общаге студент, слушал ее и представлял, что и у меня когда-нибудь будет свой дом, и под окном моего кабинета будет цвести куст жасмина! Что ж, рано или поздно мечта сбывается (и не сбывается, как поет Юрий Антонов, но в моем случае – сбылась)», — написал он.

Как выглядит его счастье Николаев показал в трогательном видео, на котором его любимая дочь Ника в белом одеянии, состоящим из топа с баской из органзы, лосин и бейсболки, прогуливается по цветущему саду. И, конечно же, среди великолепных деревьев и кустов оказался тот самый жасмин.

Малышка, как истинная девочка, не забыла продемонстрировать отцу свое новое украшение – крупный розовый браслет в виде цветка.