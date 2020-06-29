«Дядя Дима меня воспитывал в самый нелегкий период»: Порошина рассказала о знаменитом отчиме

Актриса Мария Порошина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» тепло отозвалась о своем отчиме народном артисте России Дмитрии Назарове. Он был мужем ее матери режиссере Большого театра Натальи Красноярской на протяжении 11 лет.

«Дядя Дима меня воспитывал в самый нелегкий период моей жизни. И я могу сказать ему только спасибо. У нас была дружная и хорошая семья. Каждый день в нашем доме было много песен и стихов. Мама и дядя Дима любили друг друга. Он помогал моей маме в воспитании меня. А у меня как раз начался переходный возраст — самый непростой момент в жизни подростка. Я была очень упрямая и своенравная. Максималистка». Мария Порошина

Как отметила Порошина, мать часто оставляла ее наедине с отчимом. «Он говорил, что любит меня и понимает. Такие разговоры и психоэмоциональный тренинг в игривой форме сказались на моем дальнейшем воспитании, творчестве и становлении личности. Может быть благодаря этому я выбрала такую профессию» — заметила актриса.

Напомним, что Дмитрий Назаров был вторым супругом Натальи Красноярской. Общих детей в этом браке не было. От нее он ушел к актрисе Ольге Васильевой, которая подарила ему двух наследников.