«Реву как маленькая девочка»: отметившая 35-летие Утяшева похулиганила на камеру в кожаном купальнике

Отметившая 35-летие Утяшева похулиганила на камеру в кожаном купальнике. В минувшее воскресенье гимнастку и супругу комедианта Павла Воли настиг юбилей. Одним из первых знаменитость поздравил, конечно же, супруг: резидент Comedy Club постарался сделать все, чтобы его жена не сомневалась в его любви. Комик украсил комнату несколькими букетами цветов в коробках, а также декорировал жилплощадь шариками с трогательными подписями: «С днем рождения, Киса!», «Люблю тебя, ваще!».

Весь день телефон Утяшевой разрывался от звонков, рассказала сама Ляйсан. Несколько раз хрупкую и трепетную гимнастку довели до слез. После праздника знаменитость призналась – именно сейчас она чувствует себя самой счастливой, что, впрочем, не мешает ей немного всплакнуть – «сентиментальная стала», поясняет она.

«Столько трогательности и смысла! Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные! И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка…» — рассказала о своих ощущениях Утяшева.

На бэкстейдже с модной съемки Ляйсан предстала в сексуальном кожаном купальнике, подчеркивающем изгибы фигуры. Главный акцент был сделан на груди – за счет корсета аппетитные формы матери двоих детей стали еще более соблазнительными. Пока визажисты поправляли макияж, Утяшева не забывала хулиганить, пританцовывая на месте, кокетливо двигая бедрами и улыбаясь во весь рот. Именно за эту искренность Утяшеву и любят многочисленные поклонники, которые также поздравили спортсменку. «Красивая, сильная, невероятно шикарная. С днем рождения», — написали они.