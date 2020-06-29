Алена Свиридова в бикини прокатилась на байдарке вдоль Аршинцевской косы в Керчи

Певица Алена Свиридова порадовала в Instagram своих многочисленных фанатов красивыми фотографиями и видеозаписью. На кадрах она запечатлена в бикини. Исполнительница, которой сейчас 57 лет, не постеснялась показать откровенные фотографии со своего отдыха в Крыму. Как известно, в Керчи у нее есть дача.

На видеозаписи можно увидеть, как она катается на байдарке вдоль Аршинцевской косы. Поклонники пришли в полный восторг от форм исполнительницы и пожелали ей прекрасного отдыха.

«Друзья мои! Что-то я совсем перестала кормить Инстаграм, было много дел. Но вот, я перебралась на дачу в Керчь на все лето и это меня очень радует. Сегодня завтракала жареной барабулькой и помидорами, как настоящая рыбачка. Так что вот такой нехитрой, но настоящей жизнью буду делиться с вами. И да, я просыпаюсь в пять утра, а в десять вечера падаю в кровать и мгновенно засыпаю. Чего желаю и вам». Алена Свиридова

Напомним, что Алена Свиридова с 2012 года вместе со своим молодым спутником жизни Давидом Варданяном. Он на 13 лет младше исполнительницы. У Алены Свиридовой есть два сына. Наследник от первого брака Василий живет много лет в Канаде. По профессии он программист. В 2004 году Свиридова родила сына Григория от бывшего манекенщика Дмитрия Мирошниченкова. Вместе с ним она была четыре года, после чего рассталась.