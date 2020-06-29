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Звездный гость

Муж, отпуск и дочка: Кристина Орбакайте обнародовала кадры счастливых мгновений своей жизни

Ролик создал фан-клуб певицы.

Муж, отпуск и дочка: Кристина Орбакайте обнародовала кадры счастливых мгновений своей жизни
Кристина Орбакайте. Фото Global look press.

Кристина Орбакайте никак не может прийти в себя после снятия карантина в Америке. Звезда много лет живет в Майами с супругом бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, но даже в непосредственной близости к морскому побережью ей долгое время приходилось довольствоваться четырьмя стенами собственной квартиры и общением с близкими.

Когда же запреты сняли, певица поспешила насладиться солнцем и пляжем, а также прогулкой на яхте в сопровождении наследницы. А ее новая песня «Свобода» идеально отразила внутреннее состояние звезды.

Фан-клуб певицы решил поддержать свою любимицу в этот радостный для нее час и создал специально для артистки видеоролик с самыми счастливыми мгновениями из ее «свободной» жизни. В кадре счастливая Кристина отдыхает в горах, позирует в отпуске с супругом, радуется улыбке дочки, танцует, общается с друзьями и поклонниками.

Ролик настолько впечатлил Орбакайте, что она решила разместить его в своем аккаунте.

«Вы чудо! И девчонки на славу поработали! Чудесное видео», «Песня обалденная! Браво, Кристина!», «Я с детства слушала и восхищалась Аллой Борисовной. Какая штука-гены… Слышу знакомые нотки в голосе, похожая улыбка, приятно смотреть на Вас и слушать Вас», — прокомментировали видео фолловеры.

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