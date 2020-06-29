«Так быстро!»: четырехмесячная дочь Костенко и Тарасова учится ползать

Четырехмесячная дочь Костенко и Тарасова поползла. Первыми достижениями маленькая Ева удивила звездную маму. Напомним, малышка появилась на свет в феврале текущего года: в случае с Дмитрием это был третий ребенок. На правах примерной мамы Настя ни на секунду не отходит от своей малышки – девочка регулярно проводит время вместе с родителями, а на днях даже впервые появилась на стадионе во время футбольного матча.

Костенко рассказала, что, несмотря на всеобщий гул на трибуне, ее наследница вела себя очень спокойно и ни разу не заплакала. Под конец сражения Ева и вовсе уснула, не обращая внимания на шум и трясущийся постамент.

Кроме того, недавно малышка проявила желание изучать мир самостоятельно. К столь ранней попытке Настя, как объяснила она сама, оказалась не готова, тем более, что старшенькая Милана предприняла попытки ползать значительно позже.

«Это осторожно и очень мило! Меня, конечно, предупреждали, что второй ребёночек будет активно догонять первого, но чтобы так быстро…» — поделилась своими ощущениями она.

Не так давно Костенко вместе с дочерьми переехала к Тарасову в Казань. Семья воссоединилась после разлуки спустя месяц: Дмитрий подготовил для жены достойную почву в новом регионе. На днях Анастасия выбралась на одну из первых затяжных прогулок: тогда она призналась, что ей очень нравится наблюдать, как город вновь наполняется людьми.