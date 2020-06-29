«Хорошо на даче»: 74-летняя Лариса Рубальская блеснула формами в купальнике в бассейне

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram разместила кадр, на котором она запечатлена в домашнем бассейне рядом со своим загородным особняком. На авторе многих известных текстов песен красивый купальник. «Хорошо на даче», — заявила 74-летняя член Союза писателей России.

«Хорошего отдыха. Вы –классная!» «Завидую вам по-хорошему», «Да, Лариса. На природе намного лучше, чем в каменных джунглях», «Лариса, с годами вы становитесь только краше», — заметили в комментариях многочисленные подписчики Ларисы Рубальской.

Отметим, что поэтесса 11 лет назад похоронила своего единственного мужа. Долгие годы, как известно, она была замужем за стоматологом Давидом Розенблатом. Позже он стал ее продюсером. Детей в этом браке у звезд не было.

Лариса Рубальская много лет назад окончила Московский педагогический институт по специальности «Преподаватель русского языка и литературы». Она прекрасно говорит на японском языке. Именно она, к примеру, написала хит Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой «Доченька». Композиция «Свет в твоем окне» певицы Алсу также на ее стихи. Всего за свою карьеру для звезд она написала свыше шестисот песен.