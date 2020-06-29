«Ровно год назад я начала путь к похудению»: Ева Канчельскис сбросила десять лишних килограммов

Падчерица музыканта Стаса Михайлова двадцатилетняя Ева Канчельскис в Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена в бикини около семейного бассейна. У девушки, надо признать, великолепная фигура и нет ни грамма лишнего веса.

«Ровно год назад я начала путь к похудению. На сегодняшний день я достигла своей цели — 10 кг!» Ева Канчельскис

Интересно, что в комментариях многие пользователи стали спрашивать Еву Канчельскис, как ей удалось такк стремительно похудеть. Многие пользователи стали просить рецепт. Кроме того, подписчики стали делать комплименты девушке. «Ева, вы и раньше были красавицей. Сейчас вы другая, но вам все к лицу. Желаю вам счастья и гармонии в душе», — заметил один из поклонников красавицы.

Напомним, что Ева Канчельскис – дочь футболиста, который в девяностых годах прошлого века выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Матерью девушки является Инна Михайлова, нынешняя супруга известного певца.