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Звездный гость

«А вас хоронили при жизни?»: Буйнов отметил свое «воскрешение» в компании Пугачевой

Музыкант обнаружил на одном из информационных аккаунтов сообщение о собственной смерти.

«А вас хоронили при жизни?»: Буйнов отметил свое «воскрешение» в компании Пугачевой
Александр Буйнов на пикнике в честь "воскрешения". Фото https://www.instagram.com/marinayudashkina/

Александра Буйнова один из информационных аккаунтов в Instagram, повествующий о жизни звезд, решил «похоронить». Горе-блогеры поспешили сообщить, что музыкант, якобы, долго боролся с раком и даже самолично выбрал себе место на кладбище.

Аккаунт Буйнова. Фото
Аккаунт Буйнова. Фото https://www.instagram.com/buinovofficial/

Шокированный певец не стал впадать в панику и расстраиваться. Вместо этого он решил встретиться со своими друзьями и хорошенько отметить свое «воскрешение».

«Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни? Помните, Броневой-Мюллер сказал Штирлицу: «Никому верить нельзя, мне — можно!» — лишь написал в личном блоге народный артист.

На импровизированном празднике Буйнову составили компанию: Алла Пугачева, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, продюсер Александр Достман с женой Идой.

После этой вечеринки в Сети бурно обсуждали внешний вид Аллы Борисовны, многие заметили, что Примадонна заметно похорошела и посвежела после самоизоляции. А новая прическа стала молодить звезду еще больше.

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