«А вас хоронили при жизни?»: Буйнов отметил свое «воскрешение» в компании Пугачевой

Музыкант обнаружил на одном из информационных аккаунтов сообщение о собственной смерти.

Александра Буйнова один из информационных аккаунтов в Instagram, повествующий о жизни звезд, решил «похоронить». Горе-блогеры поспешили сообщить, что музыкант, якобы, долго боролся с раком и даже самолично выбрал себе место на кладбище.

больше по теме Алсу после неудобных вопросов поклонников пришлось сделать редкий кадр с мужем Певица не любит показывать в Сети Яна Абрамова.

Шокированный певец не стал впадать в панику и расстраиваться. Вместо этого он решил встретиться со своими друзьями и хорошенько отметить свое «воскрешение».

«Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни? Помните, Броневой-Мюллер сказал Штирлицу: «Никому верить нельзя, мне — можно!» — лишь написал в личном блоге народный артист.

На импровизированном празднике Буйнову составили компанию: Алла Пугачева, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, продюсер Александр Достман с женой Идой.

После этой вечеринки в Сети бурно обсуждали внешний вид Аллы Борисовны, многие заметили, что Примадонна заметно похорошела и посвежела после самоизоляции. А новая прическа стала молодить звезду еще больше.