«Оля! Полегче»: полуголая Бузова в чепчике соблазнила роскошной фигурой в парной

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова покорила поклонников изящной фигурой в мини-бикини. Фанаты знаменитости подметили, что возлюбленная шоумена Давида Манукяна вслед за Анастасией Волочковой устроила фотосессию в парной. Светская львица отдала предпочтение купальнику, который едва прикрывал соблазнительные изгибы ее звездного тела. Многие обратили внимание на то, что их любимица позировала в полуголом виде, блеснув стройными ножками, точеной талией, плоским животиком и красивой линией декольте. Среди подписчиков теледивы нашлись и те, кто похвалил Олю за смелость. Фоловеры сошлись во мнении, что в снимке Бузовой не было ничего фривольного или вульгарного. Как это могло показаться диванным критикам.

Судя по всему, автором соблазнительного снимка телеведущей выступил ее возлюбленный — шоумен Давид Манукян. Именно с ним Бузова проводит уикенд в одном из банных комплексов. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в чепчике и с березовым веником. Дав понять, что она готова попариться.

«Ух, какое жаркое фото!! Просто восторг», «Обворожительная наша Оленька!!», «Вас Давид запечатлел?! Какой заботливый у вас любимый», «Какой релакс!! Завидуем вам», «Идеальная девочка», «Оля! Полегче», «Супер!! Красотка», — такие комментарии появились под снимком возлюбленной Давида Манукяна.

Поклонники телеведущей также пошутили, что после того, как Бузова побывала в парной, они ждут от нее только одного — фирменный шпагат точь-в-точь как у Анастасии Волочковой.