В синих тонах: невестка Орбакайте в платье-макси пришла на обряд крещения в храм, покрыв голову платком

В Stories Алена Краснова поделилась личными кадрами. В беседе с поклонниками супруга музыканта Никиты Преснякова призналась, что она стала крестной мамой. На свежих снимках невестка Орбакайте позировала с младенцем на руках. Девушка укачивала ребенка, делая все для того, чтобы он не капризничал. Возлюбленная солиста группы Multiverse не скрывает: она любит детей. Однако заводить собственных отпрысков модель не торопится. В этом вопросе девушку поддерживает и ее муж. Еще в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Никита Пресняков признался, что для начала им нужно встать на ноги, увидеть мир, попутешествовать. А уже потом можно задуматься и о пополнении в семье.

На обряд крещения в храме Алена Краснова пришла в платье-макси, покрыв голову платком. Примечательно, что возлюбленная музыканта отдала предпочтение синей цветовой палитре. Ко всему прочему, невестка Орбакайте отказалась от яркого макияжа, отдав предпочтение ествественности.

К слову, старший внук Примадонны не стал скрывать, что задумывается об отцовстве. Певец признался, что категорически против того, чтобы его наследники имели какое-то отношение к миру шоу-бизнеса. Сын Кристины Орбакайте считает, что у его отпрысков должно быть счастливое и беззаботное детство. По этой причине Никита планирует скрывать будущих малышей от поклонников и прессы. Пресняков уточнил, что не стал бы водить детей с собой на светские мероприятия. Все это внук Аллы Борисовны назвал какой-то «показушной темой». Возлюбленная музыканта полностью согласна с мнением Преснякова. Девушка уверенна, что их детям будет комфортнее расти вдали от софитов.