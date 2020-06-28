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Звездный гость

Мама Елены Малышевой успешно справилась с коронавирусом

Галина Александровна призналась, что выжить ей помогла всего одна вещь.

Мама Елены Малышевой успешно справилась с коронавирусом
Елена Малышева. Фото: Золото Олег / Архив "КП"

Хорошие новости для всех, кто волновался за здоровье мамы Елены Малышевой. Галина Александровна успешно справилась с коронавирусной инфекцией, несмотря на вой преклонный возраст, который относится к зоне риска. Об этой хорошей новости телеведущая сообщила с помощью личного аккаунта в Instagram.

Галина Александровна провела в больнице больше месяца, более десяти дней находилась в реанимации. Но к счастью, маме телеведущей удалось справиться с CoViD-19, а больше всего ей в этом помогло именно желание жить. Стоит отметить, что Галине Морозовой 87 лет, при этом она также страдает сердечной недостаточностью и у нее установлен кардиостимулятор. Но даже в таких непростых условиях болезнь оказалась полностью повержена.

Не стоит забывать, что брат Малышевой, Алексей Шабунин, также переболел коронавирусом.

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Елена МалышеваКоронавирусмамановости звёзд
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