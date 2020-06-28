Кейт Миддлтон посадила растения в детском хосписе

В минувший четверг, 25 июня, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила не самое радостное в мире место — детский хоспис The Nook в Норвиче, в Великобритании. Визит был приурочен к ежегодной Неделе детских хосписов. Миддлтон не просто решила пообщаться с сотрудниками центра и детьми, но также и сделала мир чуть прекраснее, посадив в местном саду сразу несколько растений. Напомним, Кейт с 2012 года является членом организации EACH, которая активно занимается оказанием поддержки и помощи для детских хосписов.

Стоит отметить, что растения герцогиня привезла с собой, заранее закупившись в магазине для садоводов. Миддлтон решила разнообразить местную флору хосписа розмарином, лавровым листом и лавандой, весьма необычный выбор, но все эти растения обладают запоминающимся запахом.

Напомним, в хосписе на растения можно не только смотреть, зачастую их используют в специальных комнатах, называемых сенсорными. В них дети учатся общаться и познавать мир с минимальными навыками коммуникации. несмотря на пандемию коронавируса, все сотрудники центра продолжают свою работу чтобы оказывать заботу и внимание детям, за что их искренне поблагодарила герцогиня Кембриджская.