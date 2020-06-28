«Греческая богиня»: жена Меладзе в купальнике сверкнула стройными ножками

Поклонники 38-летней Веры Брежневой не сомневаются в том, что она может дать фору и более юным артисткам. Так, верные почитатели экс-солистки группы «ВИА Гра» подметили, что мужу поп-дивы стоит поостеречься: вдруг кто-то захочет увести у него такую роскошную девушку. К подобным предположениям, как и к слухам о своем разладе с Константином Меладзе, украинская исполнительница относится с юмором. Певица дала понять, что ее сердце принадлежит только одному мужчине. Говоря о своем супружестве, артистка подметила, что ей жаль тратить время на какие-то бытовые моменты, когда эти минуты она может посвятить второй половинке или десятилетней дочке Саре.

По этой причине знаменитость практически не подходит дома к плите. А блюдами грузинской кухни Веру балует ее супруг. По словам певицы, ее муж прекрасного готовит. Знаменитости нравится дегустировать его кулинарные изыски. Время от времени Брежнева заказывает еду в ресторане.

При всем при этом, поп-дива избегает вредных перекусов. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе может похвастаться изящной фигурой. Так, поклонники певицы не оставили без внимания ее пляжный снимок, который появился на фан-страничке Брежневой. К слову, сама артистка уже делилась этим фото в личном профиле. Перед объективом фотокамеры певица предстала в купальнике, блеснув стройными ножками.