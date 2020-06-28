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«Какой милый одуванчик»: Кристина Орбакайте примерила цветочный купальник ради эффектного селфи

Певица как никогда радуется открытию пляжного сезона.

«Какой милый одуванчик»: Кристина Орбакайте примерила цветочный купальник ради эффектного селфи
Кристина Орбакайте. Фото Global look press

Кристина Орбакайте открыла пляжный сезон, благо артистке не нужно для этого ехать в жаркие страны. Она вместе с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым живет в Майами. И все, что ей мешало сделать это раньше – эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

В первые теплые деньки, когда в Америке сняли карантин, звезда отправилась кататься с наследницей на яхте, примерив кепку-козырек. Видео со своим отдыхом она символично наложила на собственную песню «Свобода».

Теперь певица запечатлелась в черном купальнике с ромашковым принтом, дополнив его солнцезащитными очками с тонкой оправой. Развивающиеся волосы сделали образ Кристины особенно эффектным. «Ветреное воскресенье», — подписала она кадр.

«Какой милый одуванчик», «И как же прекрасно ощущать, что живешь, радуешься солнцу, ветру, жизни. Здоровья Вам, чудесное фото… Как всегда, Вы прекрасны», «Изумительное фото!» — прокомментировали кадр фолловеры.

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