«Какой милый одуванчик»: Кристина Орбакайте примерила цветочный купальник ради эффектного селфи

Кристина Орбакайте открыла пляжный сезон, благо артистке не нужно для этого ехать в жаркие страны. Она вместе с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым живет в Майами. И все, что ей мешало сделать это раньше – эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

В первые теплые деньки, когда в Америке сняли карантин, звезда отправилась кататься с наследницей на яхте, примерив кепку-козырек. Видео со своим отдыхом она символично наложила на собственную песню «Свобода».

Теперь певица запечатлелась в черном купальнике с ромашковым принтом, дополнив его солнцезащитными очками с тонкой оправой. Развивающиеся волосы сделали образ Кристины особенно эффектным. «Ветреное воскресенье», — подписала она кадр.