«У меня просто секса давно не было»: Айза рассказала, почему связала свою жизнь с Майами

Бывшая жена Гуфа не скрывает, что ее отношения с музыкантом построены не на романтике.

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала телеканалу «Супер» в реалити-шоу «Супер Айза», как она стала девушкой Олега Майами. По словам блогера, они познакомились во время съемок и сразу почувствовали, что их тянет друг к другу. Парень пригласил ее в кино, однако туда они так и не попали.

«Я переспала с ним на первом свидании. У меня просто секса давно не было», — честно заявила Анохина.

Ведущая не скрывает, что уже сильно привязалась к музыканту, считая его великолепным любовником. Тем не менее, она не планирует выходить за него замуж и даже жить с ним. Айза не хочет, чтобы в ее доме появился хаос, который всегда, по ее мнению, является верным спутником мужчин. Кроме того, блогер не представляет себе, как Олег сможет ужиться с ее сыновьями Сэмом и Элвисом от разных супругов.

В реалити-шоу звезда призналась, что терпеть не может своих бывших мужей Алексея Долматова (Гуфа) и Дмитрия Анохина и в принципе не собирается терпеть на своей территории мужчин. Если и быть браку, то только гостевому.