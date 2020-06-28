«Волочкова просто ахнет!»: 52-летняя Смехова в костюме Евы окунулась в бочку с еловыми ветками

Без всяких сомнений 52-летняя Алика Смехова лишила дара речи мужскую часть своих подписчиков, поделившись в микроблоге провокационным снимком. Актриса театра и кино вслед за балериной Анастасией Волочковой окунулась в бочку с еловыми веточками. В своем Instagram артистка опубликовала отчетный снимок, позировав перед объективом фотокамеры в костюме Евы. Стоит отметить, что поклонники знаменитости пришли в восторг, особенно ее сильная половина. Свое звездное тело актриса прикрыла березовыми и еловыми ветками, скрыв от любопытных глаз волнующие фантазию формы и женственные изгибы.

Среди верных почитателей актрисы нашлись и те, кто припомнил любовь Анастасии Волочковой к русской бане, купели и купаниям в бочке. Фоловеры Алики сошлись во мнении, что артистка перещеголяла и балерину, своим манящим снимком и завораживающим взглядом.