«Волочкова просто ахнет!»: 52-летняя Смехова в костюме Евы окунулась в бочку с еловыми ветками

Без всяких сомнений 52-летняя Алика Смехова лишила дара речи мужскую часть своих подписчиков, поделившись в микроблоге провокационным снимком. Актриса театра и кино вслед за балериной Анастасией Волочковой окунулась в бочку с еловыми веточками. В своем Instagram артистка опубликовала отчетный снимок, позировав перед объективом фотокамеры в костюме Евы. Стоит отметить, что поклонники знаменитости пришли в восторг, особенно ее сильная половина. Свое звездное тело актриса прикрыла березовыми и еловыми ветками, скрыв от любопытных глаз волнующие фантазию формы и женственные изгибы.
Среди верных почитателей актрисы нашлись и те, кто припомнил любовь Анастасии Волочковой к русской бане, купели и купаниям в бочке. Фоловеры Алики сошлись во мнении, что артистка перещеголяла и балерину, своим манящим снимком и завораживающим взглядом.
«Русалочка снова на обворожительной охоте!! По-любому где-то рядом Ихтиандр с трезубцем плавает! Классное фото Алика», «Хороша! В такой форме надо сниматься и сниматься!!», «Алика шикарная даже в лопухах! Женщина-мечта», «Волочкова просто ахнет!», «Волшебная лесная нимфа», «Вы как всегда удивляете, даже фотографией без макияжа», «Класс, как сказочная фея. Сразу на ум песня, ах какое блаженство, знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал», «Шикарно!! Зато отдохнули классно!», «Алика, выразительность вашего лица, глаз позволяют и плечико обнажить, при этом не будет выглядеть пошло. С легким паром», — такие комментарии появились под снимком актрисы.