«Как похожи!»: Малышева посетила ресторан в компании с элегантной 87-летней мамой

Елена Малышева появилась в одном из московских ресторанов в компании 87-летней мамы Галины Александровны. Дамы примерили семейный total look, отдав предпочтение белому цвету.

Таким образом родственницы решили отпраздновать выздоровление матери телеведущей от коронавирусной пневмонии. Более месяца она пролежала в клинике и 2 недели в реанимации, сражаясь за жизнь и здоровье. К счастью, несмотря на преклонный возраст, болезнь удалось победить.

В ресторане Галина Александровна выглядела счастливой и цветущей. Как оказалось, Елена Малышева очень похожа на свою маму. Эту особенность заметили поклонники звезды, после того, как ведущая опубликовала кадры с ней.

«Как похожи!», «Такая элегантная и милая женщина. И вы, кстати, внешностью в нее», «Две красавицы», — прокомментировали пост ведущей фолловеры.

Известно, что мать Малышевой – сама бывший врач, она отдала медицине 50 лет жизни.