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«Как похожи!»: Малышева посетила ресторан в компании с элегантной 87-летней мамой

Женщины отметили победу Галины Александровны над коронавирусной пневмонией.

«Как похожи!»: Малышева посетила ресторан в компании с элегантной 87-летней мамой
Елена Малышева. Фото Global look press

Елена Малышева появилась в одном из московских ресторанов в компании 87-летней мамы Галины Александровны. Дамы примерили семейный total look, отдав предпочтение белому цвету.

Таким образом родственницы решили отпраздновать выздоровление матери телеведущей от коронавирусной пневмонии. Более месяца она пролежала в клинике и 2 недели в реанимации, сражаясь за жизнь и здоровье. К счастью, несмотря на преклонный возраст, болезнь удалось победить.

В ресторане Галина Александровна выглядела счастливой и цветущей. Как оказалось, Елена Малышева очень похожа на свою маму. Эту особенность заметили поклонники звезды, после того, как ведущая опубликовала кадры с ней.

Елена Малышева с мамой. Фото
Елена Малышева с мамой. Фото https://www.instagram.com/malysheva.live/

«Как похожи!», «Такая элегантная и милая женщина. И вы, кстати, внешностью в нее», «Две красавицы», — прокомментировали пост ведущей фолловеры.

Известно, что мать Малышевой – сама бывший врач, она отдала медицине 50 лет жизни.

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