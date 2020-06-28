Маленькая модница: дочь Кудрявцевой, облачившись в брючки в полоску, прогулялась по южному побережью

Лера Кудрявцева вот уже несколько дней отдыхает в Адлере с годовалой дочкой Машей и уже взрослым сыном Жаном, внуком и невесткой в элитном пансионате. Телеведущая совмещает тихий семейный отдых с веселыми посиделками с подругами.

Компанию звезде составляют Анфиса Чехова, которая приехала на юг с сыном Соломоном, а также блогер Кира Сорокина и стилист-имиджмейкер Мария Белова. Девушки встречаются у бассейна и в ресторане за завтраком либо ужином.

И все-таки главным образом Лера занята в отпуске своей маленькой дочкой, с которой много гуляет, играет и балует новыми нарядами. Накануне Машенька появилась в ресторане с мамой в черном топе и трендовых брючках в черно-белую полоску. Дизайнер одежды Сергей Никулин рассказал Teleprogramma.pro, что морские мотивы практически никогда не выходят из трендов лета. В моде они и в сезоне 2020.

После ужина девочка в сопровождении матери отправилась на прогулку по южному побережью. Уже по традиции Машенька предпочла передвигаться на самокате.