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«Кто тут такой щекастенький?»: «чеченский внук» Пугачевой умилил фанатов трепетными объятиями с крохотной сестрой

Поклонники знаменитой семьи отыскали снимок, на котором Клава выглядит совсем малюткой.

«Кто тут такой щекастенький?»: «чеченский внук» Пугачевой умилил фанатов трепетными объятиями с крохотной сестрой
Дени Байсаров с мамой/Фото: https://www.instagram.com/p/BT6opCll8JP/

22-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров достаточно редко появляется дома, в тесном семейном кругу. Несколько лет назад юноша поступил в Кембриджский университет в Лондоне и спешно выпорхнул из гнезда. Когда же Байсаров все же видится с родными, семья Пугачевой затевает настоящий праздник.

Поклонники семьи Пугачевой и Орбакайте отыскали архивные снимки, на которых Дени едва можно дать больше 15-16 лет. На руках заботливый старший брат держит на руках пухлощекую Клаву, наряженную в яркий цветастый сарафан. Девочка с такой невероятной заботой прижимается к юноше, что любой наблюдатель невольно расплывается в улыбке. Примечательно, что с тех пор Клава очень изменилась (щеки практически исчезли), а вот Дени остался все тем же, но стал выглядеть более мужественно.

«Лучики солнца», «Кто тут такой щекастенький?», «Дени-превосходный брат и защитник», «Как же они обожают друг друга!», «Лапуси старший и младший», — высказались фолловеры в комментариях. Некоторые неожиданно заявили, что улыбкой на карточке Дени напоминает Галкина. Все, впрочем, сошлись на мнении, что такая теплота способна обезоружить любого.

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