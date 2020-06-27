«Кто тут такой щекастенький?»: «чеченский внук» Пугачевой умилил фанатов трепетными объятиями с крохотной сестрой

22-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров достаточно редко появляется дома, в тесном семейном кругу. Несколько лет назад юноша поступил в Кембриджский университет в Лондоне и спешно выпорхнул из гнезда. Когда же Байсаров все же видится с родными, семья Пугачевой затевает настоящий праздник.

Поклонники семьи Пугачевой и Орбакайте отыскали архивные снимки, на которых Дени едва можно дать больше 15-16 лет. На руках заботливый старший брат держит на руках пухлощекую Клаву, наряженную в яркий цветастый сарафан. Девочка с такой невероятной заботой прижимается к юноше, что любой наблюдатель невольно расплывается в улыбке. Примечательно, что с тех пор Клава очень изменилась (щеки практически исчезли), а вот Дени остался все тем же, но стал выглядеть более мужественно.

«Лучики солнца», «Кто тут такой щекастенький?», «Дени-превосходный брат и защитник», «Как же они обожают друг друга!», «Лапуси старший и младший», — высказались фолловеры в комментариях. Некоторые неожиданно заявили, что улыбкой на карточке Дени напоминает Галкина. Все, впрочем, сошлись на мнении, что такая теплота способна обезоружить любого.