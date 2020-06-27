«Куколка»: Анна Заворотнюк подчеркнула длинные ноги мини-шортами

На фоне хороших новостей о ремиссии у Анастасии Заворотнюк, которая страдает онкологией, ее старшая дочь от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым 24-летняя Анна заметно повеселела. Да и отмена режима самоизоляции тоже сказалась на настроении звездной наследницы. Девушка во время первого за три месяца похода в салон красоты призналась – она по-настоящему счастлива.

Для выхода в свет Анна предпочла черный укороченный топ и трендовые шорты из денима с завышенной талией. Позируя на камеру, девушка выбрала выгодный ракурс, подчеркнувший ее стройную точеную фигуру и длинные ноги, что не осталось незамеченным для поклонников красавицы.

«Куколка», «Очень красивая как кукла барби», «Господи ну нельзя же быть красивой такой, «Красавица», «Какие ноги невероятно бесконечные», «Анечка красавица», «Вы такая красивая, милая и очень очаровательная девушка!!», «Шикарная», «Очень милая» — усыпали красавицу комплиментами фолловеры.

Анна Заворотнюк сейчас живет вместе с семьей мамы в Крекшино. Девушка часто публикует снимки с территории усадьбы, но ни разу не показала интерьеры дома или свою младшею сестренку Милу, которой, к слову, в этом году исполнится 2 годика.