«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Куколка»: Анна Заворотнюк подчеркнула длинные ноги мини-шортами

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» восхитила некоторых поклонников изящной фигурой.

«Куколка»: Анна Заворотнюк подчеркнула длинные ноги мини-шортами
Анна Заворотнюк. фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

На фоне хороших новостей о ремиссии у Анастасии Заворотнюк, которая страдает онкологией, ее старшая дочь от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым 24-летняя Анна заметно повеселела. Да и отмена режима самоизоляции тоже сказалась на настроении звездной наследницы. Девушка во время первого за три месяца похода в салон красоты призналась – она по-настоящему счастлива.

Для выхода в свет Анна предпочла черный укороченный топ и трендовые шорты из денима с завышенной талией. Позируя на камеру, девушка выбрала выгодный ракурс, подчеркнувший ее стройную точеную фигуру и длинные ноги, что не осталось незамеченным для поклонников красавицы.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Куколка», «Очень красивая как кукла барби», «Господи ну нельзя же быть красивой такой, «Красавица», «Какие ноги невероятно бесконечные», «Анечка красавица», «Вы такая красивая, милая и очень очаровательная девушка!!», «Шикарная», «Очень милая» — усыпали красавицу комплиментами фолловеры.

Анна Заворотнюк сейчас живет вместе с семьей мамы в Крекшино. Девушка часто публикует снимки с территории усадьбы, но ни разу не показала интерьеры дома или свою младшею сестренку Милу, которой, к слову, в этом году исполнится 2 годика.

Тэги

Анна ЗаворотнюкАнна Заворотнюк фотоДочь ЗаворотнюкЗаворотнюкЗвездные дети
Loading...