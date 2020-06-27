Прогулка на яхте: дочка Юдашкина в вязаном бикини оголила загорелый пресс и стройные ноги

Галина Юдашкина почти весь карантин провела с родителями в загородном особняке. Валентин Юдашкин кропотливо работал над новыми эскизами, чтобы создать очередную коллекцию платьев, а его супруга Марина с радостью нянчилась со своими внуками: Анатолием и Аркадием. Но еще в мае дочка модельера уехала в Гонконг, где работала в прошлом году, и где ее остался ждать муж Петр Максаков. Детей она тоже увезла с собой.

После двухнедельного карантина Галина стала регулярно гулять с наследниками и даже загорать у бассейна. Ее старший сын стал ходить в местную школу, а младший всегда находится рядом с мамой. Однако накануне дочка Юдашкина решила отдохнуть. Она покаталась на яхте, где блеснула точеной фигурой в бикини. Девушка предстала на новом фото в вязаном купальнике цвета хаки. Наряд позволил ей похвастаться загорелым прессом и стройными ногами. Голову звезды покрывал платок.

Поклонники Галины восхитились фигурой молодой мамы. К слову, девушка не скрывает, что занимается спортом, чтобы оставаться в форме. «Красоточка», «Купальник супер», «Это в моей юности такие вязаные купальники и платья были из жатой ткани», «Просто фигура шикарная», «Красота неземная», «Тело шикарное», «Хороша», — прокомментировали пост подписчики. К слову, дочка Юдашкина умело носит верх от купальника с шортами, создавая пляжный образ. Напомним, что она помогает отцу в бизнесе и создает наряд для детей.