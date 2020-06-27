На фоне расставания с мужем Полину Гагарину заметили на прогулке с другим мужчиной

Полина Гагарина после карантина вернулась к обычному ритму жизни. При этом недавно стало известно, что она больше не живут со своим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым. Первое время супруги не комментировали слухи о разладе в семье, но на днях муж звезды подтвердил их. По всей видимости, они продолжают вместе воспитывать дочку Мию. С малышкой бывшие влюбленные проводят время по очереди.

Поклонники гадают, что случилось в звездной семьей. Полина регулярно ездила с супругом на моря и демонстрировала настоящую идиллию. А 27 июня в СМИ появились фото, на которых певица запечатлена во время прогулки с другим мужчиной. Она в белом кружевном платье и сандалях отметилась на веранде одного из кафе с брутальным мужчиной. Как сообщает Телеграм-канал «Только никому», Гагарина якобы разводится с мужем из-за саунд-продюсера ChinKong. Именно с ним и заметили звезду.

Известно, что они вместе создали несколько треков. В частности, новый хит певицы «Небо в глазах». Не исключено, что девушку связывают с мужчиной только дружеские отношения. Поклонники стали подозревать молодых людей в романе, так как они выглядели счастливыми, проводя время вместе. Однако пока Полина не делала никаких официальных заявлений о новых отношениях. Более того, она предпочитает не комментировать и расставание с мужем.

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