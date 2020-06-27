«Как 47? Не может быть!»: жена Мартиросяна поздравила Алсу с днем рождения, намекнув на возраст подруги

Супруга Гарика Мартиросяна Жанна поздравила Алсу с днем рождения, случайно напомнив о возрасте. 27 июня многодетная мама и певица отмечает 37-летие. Мартиросян на правах одной из самых близких подруг артистки решила первой задать праздничный тон и обратилась к имениннице с пламенной речью, которая завершилась известными всем дамам строками из песни Стаса Михайлова.

«Сегодня свой юбилей 47 лет празднует близкий и родной мне человек! С каждым годом Алсу Ралифовна становится старше и это не может не радовать, ведь несмотря ни на что, я продолжаю надеяться на то, что Алсу вот-вот догонит и перегонит меня по возрасту! Сегодня, в этот замечательный день, я хочу посвятить тебе эти нетленные стихи. Стихи, которые близки всем женщинам твоего и моего возраста. «Все для тебя! Рассветы и туманы для тебя», — написала Жанна.

К трепетным строкам женщина приложила забавное видео, на котором она вместе с Алсу затеяли дуэтные танцы из Tik Tok. Примечательно, что на многих отрывках дамы появляются в нарядах перекликающихся тонов как сестры. Кроме того, Жанна неоднократно подмечала, что они с певицей общаются достаточно фривольно — не стесняются иронизировать друг над другом в публичном пространстве. Даже текущее поздравление стало своеобразной шуткой, ведь на самом деле Алсу на десяток лет меньше.

Многие, впрочем, возрасту Алсу не поверили – они до сих пор помнят ее 20-летней девчонкой, которая представляла Россию на «Евровидении». «Как 47? Серьезно? Не может быть!», «Не уже 47, а всего 47», «Спасибо за уточнение возраста», «Вы подругу на десяточку состарили», «Ваш юмор великолепен», «Вы милые и забавные! И поздравление чудесное», «Ну очень хорошо выглядит Алсу даже в свои 50», — поддержали некоторые шутку.