«Восторг!»: Стриженова вслед за Рудковской похвасталась садовыми цветами

На днях продюсер Яна Рудковская провела экскурсию по своему цветущему саду. Светская львица живет в роскошном особняке на Рублевке и имеет внушительный приусадебный участок, на котором произрастают самые разнообразные кустарники и цветы, и даже есть небольшой пруд. Больше всего Рудковская любит, когда цветут пионы в ее саду, и уже успела устроить с ними фотосессию.

Вслед за Рудковской показала цветущие кусты роз в своем саду телеведущая Екатерина Стриженова. У нее на участке расцвел целый островок прекрасных благоухающих цветов, и она поспешила показать его своим подписчикам в Instagram.

«У меня розочки расцвели красивые! Красота какая, восторг! Розарий прелестный!» — похвасталась Стриженова.

Поклонники поспешили отметить в комментариях, что их любимица – не менее прекрасный «цветок», чем розы.

«Катюша, вы сами такая красивая, как эта роза», «Вы очень гармоничны с этой красотой!», «Екатерина, Вы украшение большее, чем все розы, всегда любим Вас», «Какой нежный и ласковый разговор с прекрасными растениями! Как в стихотворении: И звезда с звездою говорит», — подметили фолловеры.

Кстати, очень любит свой сад и Максим Галкин. Он регулярно делится с поклонниками видами своего поместья, на территории которого произрастает огромное разнообразие зелени, есть даже кустарники и цветы, которые высадила сама Алла Пугачева.