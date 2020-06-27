«Сочное декольте»: Ольга Бузова блеснула пышной грудью в откровенном бикини на отдыхе с Давой

Ольга Бузова уже почти год счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Девушка три года не могла обрести любовь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она даже подыскивала себе жениха, устраивая ТВ-шоу, но избранника она повстречала на съемках клипа. Теперь они живут вместе и готовятся к переезду в собственную квартиру звезды. После карантина их отношения стали только крепче, поэтому первый выходной в июне артистка провела с возлюбленным за городом.

Бузова и Манукян арендовали усадьбу. Они переночевали в уютном доме с бассейном, баней и даже боулингом. Сначала певица блеснула загорелой фигурой в белом платье с тонкими бретельками. Она принарядилась для возлюбленного. женственный наряд она сочетала с джинсовой курткой. А утром первым делом после завтрака Ольга облачилась в бикини цвета хаки и отправилась плавать в бассейне.

Как настоящая звезда, телеведущая устроила фотосессию и предстала перед возлюбленным в откровенном купальнике, хвастаясь плоским животом и пышным бюстом.

«Наконец-то долгожданный выходной, как я это ценю. Настолько редкий момент полного релакса. Беру за правило не только работать, но и успевать наслаждаться жизнью. Сегодня я очутилась в сказке под названием „Усадьба банная“. Я даже не думала, что такие есть места…», — поделилась Ольга.

К слову, недавно ходили слухи, что Бузова беременна. Поклонники заметили, что у нее округлились формы. Однако новым фото она развеяла все домыслы. Фанаты одарили девушку комплиментами.

«Красавица Оля, хороших выходных вам!», «Олечка, фигура красивая!», «Волшебная грудь — то есть, то нет», «Сочное декольте», «Просто бомба», «Дава наколдовал тебе грудь», «Без косметики хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.