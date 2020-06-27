«Все катится в бездну»: жена Эмина Агаларова находится на грани депрессии

Алена Гаврилова подметила, что спасать себя из уныния пока рановато.

Действующая супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова находится на грани депрессии из-за развода с артистом. Напомним, о расставании после полутора лет официальной совместной жизни певец объявил в личном профиле.

Для Алены сей факт стал большим шоком – долгое время Гаврилова хранила молчание. Но потом заявила: она не намерена посвящать посторонних в личные дела, и тем более не будет публиковать совместные снимки с дочерью, пытаясь доказать, что Афина продолжает жить с ней.

Судя по всему, со временем Гавриловой не становится легче. Девушка поделилась в личном микроблоге цитатой, которая наглядно отражает ее текущее состояние.

«Все катится в бездну, я знаю, как себя спасти, но потом, пока рано», — гласит цитата.

Подписчики, тем временем, выражают беспокойство по поводу происходящего. Некоторые опасаются, что Гаврилова буквально находится на грани депрессии «Держитесь, пожалуйста! Вы есть у себя!», «Самодостаточная, восхитительная, прекрасная. Ничего не бойтесь!», «Сил вам, терпения», «Любви вам, счастья, всех благ», — высказались они.

Своей позицией по поводу происходящего поделилась и подруга Эмина – дизайнер Аника Керимова. Она пообещала сшить для друга новый свадебный костюм, если вдруг тот решится вновь жениться на даме сердца. Девушка также подметила, что не может осуждать и критиковать знаменитость, поскольку не знает доподлинно, что именно происходило за закрытыми дверями чужого дома.