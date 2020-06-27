«Ураган!»: Михалкова в платье-бюстье с рукавами-буфами вспомнила работу ведущей прогноза погоды

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени», телеведущая Юлия Михалкова издала свою книгу «Не говори мужчинам нет!». Совсем скоро произведение появится на прилавках букинистических магазинов, а пока артистка старается всячески привлечь к ней внимание.

Например, в своем новом видео для Instagram красавица запечатлелась в стильном платье-бюстье с рукавами-буфами, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Телезвезда при этом предалась воспоминаниями, которые нашли отражение в ее книге. Она вспомнила, как впервые попала на ТВ.

Михалкова была ведущей прогноза погоды на региональном телевидении. В какой-то момент стали поступать жалобы от зрителей о том, что ее сводки не соответствуют действительности — по сути, обещанного солнца нет, а вместо него – дождь. Или снег.

«Однажды решилась на опасный эксперимент. И начала тучи разводить руками — брала красный карандаш и беспощадно меняла в официальной сводке облачность, осадки, температуру. В общем, давала прогноз, который считала правильным», — призналась звезда.

Полагалась Михалкова при этом на собственную интуицию. И точность прогноза с того момента повысилась. А жалобы исчезли.

Подписчики оценили находчивость своей любимицы. «Рисковая однако, самой менять программу» — заметил кто-то. А многие усыпали Михалкову комплиментами: «Ураган, это точно», «Красивая очень!!», «Оччень хорроша, Юля!!!», «Какая классная», «Ты прям изменилась! На себя не похожа! Красавица», «Хорошенькая».