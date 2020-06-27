«Еще не искушенный славой»: Галкин показал самый любимый кадр с молодым собой из поездки в Юрмалу

В субботу, 27 июня, 44-летний Максим Галкин решил порадовать публику и обнародовал сет архивных фотографий из разных мест, на которых продемонстрировал всю гамму настроения – от широкой улыбки до полной серьезности.

Так, фаворитом подборки стала фотокарточка, на которой муж Аллы Пугачевой распластался на горячем песке в Юрмале. При этом пародист одет как герой фильмов про настоящих мужчин – в свободные, выцветшие джинсы и белую футболку. Таким Галкина помнят только самые преданные поклонники, которые следят за творчеством артиста с дебютного появления.

Кроме того, выяснилось, что по молодости Галкин просто обожал экстрим. На одном из кадров подборки Максим появился в костюме, наподобие водолазного на фоне водных лыж. Стоит сказать, что сын артиста Гарри унаследовал смелость отца и уже в пять лет покорил расположенную на приличной высоте канатную дорогу.

На вопросы о собственном прошлом Галкин отвечает философски: «Жизнь разыграла». В комментариях же самые ярые фанатки лишний раз напомнили Максиму о его непревзойденности.

«Еще не искушенный славой здесь», «Вот это расхититель сердечек», «Энрике Инглесиас и Джейм Дин одновременно», «Словно совсем другой человек», — высказались они.