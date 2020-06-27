«Мамин защитник»: актриса сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала взрослого сына от Антипенко

39-летняя актриса сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала подросшего сына от Григория Антипенко. В последнюю субботу июня старшему Ивану исполняется 13 лет. В свое время актеры познакомились благодаря общей работе над нашумевшим проектом.

Такшина, зная, что ранее Антипенко уже развелся с супругой, старалась предоставить мужчине максимальную свободу выбора – позволяла заниматься любимым альпинизмом, не торопила с замужеством. В 2007 у неофициальных супругов появился сын Иван, через два года – Федор. Счастье, впрочем, длилось недолго – через 6 лет актеры разошлись: Антипенко оставил Такшиной квартиру и переехал на съемное жилье.

Сейчас молодые люди по-прежнему общаются ради общих наследников. Антипенко успел обзавестись новой семьей в 2019 году – фамилию новой пассии Григорий не раскрывает.

В день 13-летия Такшина обнародовала совместное селфи с Иваном. Согласно приметам, мальчика можно считать очень счастливым, ведь он унаследовал лучшие черты матери – родительница и наследник похожи даже формой бровей, цветом волос и глаз. А еще юноша достаточно серьезный – на нечастых совместных снимках он практически не улыбается.

«Любовь, сегодня 13. Будь счастлив всегда», — попросила Ваню Такшина.

«Поздравляю! Желаю много веселых и счастливых дней, радости, смеха и интересных путешествий! Вот это дааааа, уже 13 лет», «Мамин защитник! Счастья ему», «Поздравляю Ваню с днем рождения! От души желаю ему крепкого здоровья, энергии, силы, везения, успехов во всём и хорошего настроения! Пусть Ваня будет счастлив; пусть он будет гордостью родителей!», — присоединились к теплым словам от мамы зрители.