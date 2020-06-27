«Любовь зла»: Чехова устроила фотосессию с козлом

После отмены самоизоляции многие звезды устремились на отдых к морю. Поскольку доступны сейчас только российские курорты, поэтому некоторые селебрити предпочли провести недельку в Сочи. Например, телеведущая Анфиса Чехова в настоящее время наслаждается летом и солнцем на Черноморском побережье.

Инстадива уже не раз порадовала фанатов соблазнительными снимками в бикини. Она продемонстрировала шикарную фигуру и несколько купальников, запечатлевшись сначала у бассейна, а затем на фоне морского пейзажа. Совершает Чехова и прогулки по окрестностям. Например, телезвезда устроила настоящую фотосессию с козлом в одном из местных зоосадов.

«Любовь зла», — подписала серию снимков Чехова в своем Instagram.

При этом фотографии получились очень милыми и трогательными. Компанию телеведущей и белоснежному козлику с огромными красивыми рогами составила коза – на некоторых снимках она тянет свою мордочку к Чеховой.

«Так мило», «Какие классные фото», «Хорошенькая такая», «Смелая вы девушка, на такую фотосессию ни кто не решался», «Анфиса, за вашим отдыхом можно наблюдать вечно!» — поспешили дать обратную связь подписчики.

Кстати, вместе с Чеховой в одном отеле отдыхает ее подруга Лера Кудрявцева. Ведущая шоу «Секрет на миллион» приехала вместе с маленькой дочкой, и накануне к ней присоединились сын с внуком.